Друга міжнародна програма мистецьких програм резиденцій для молодих митців розпочалася у резиденції імені Назарія Вотовича, що у селі Травневе Збаразького району.

Цього разу її учасниками стали митці з України, Німеччини та Словаччини. І для всіх бажаючих у ці та наступні вихідні вони проведуть ряд занять з різноманітних творчих практик – паперопластики, абстрактного живопису, експериментальної графіки та саундарту.

– 10 серпня у суботу разом з Євгенією Антоновою з Києва будемо творити абстрактний живопис за допомогою емалі, акрилу та силікону, насолоджуватися кольором та споглядати його рух, – розповіла Олександра Стопник, комунікаційний менеджер. – 11 серпня разом з Даніелем Дором з Мюнхена поекспериментуємо зі звуками, які можна видобути та записати на задньому дворі, доганяючи курей та барабанячи на усіляких предметах, а потім усе це зведемо у музичний техно трек. 17 серпня з Ренатою Пінтеровою зі Стурово ліпитимемо особливі травневські пейзажі у глині. 18 серпня з Семюєлем Велебни з Кошице будемо відтворювати Травневе у паперопластиці.

Початок усіх майстер-класів о 16.30. Організатори запрошують долучатися до спільної творчості та отримати незабутні враження від спілкування з митцями. Заняття розраховані на учасників віком від 6 років і до поки є бажання щось творити. Вхід вільний. Адреса мистецької резиденції: Тернопільська область, Збаразький район, село Травневе, вулиця Дружби, 70А.

Ольга Трач