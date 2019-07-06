Село Більче-Золоте – центр Більче-Золотецької громади, що у Борщівському районі, може стати «Неймовірним селом України 2019». Воно увійшло до 20 населених пунктів, які обрали для участі у конкурсі.

Конкурс «Неймовірні села України» проводять вже вчетверте.

Як повідомляють організатори, на конкурс свої бізнес-плани подало 115 сіл України з усіх областей. Найбільше заявок надійшло від жителів Черкаської, Тернопільської та Запорізької областей. До 17 липня включно триватиме он-лайн-голосування за бізнес-плани сіл, за результатами якого визначать 10 півфіналістів конкурсу. Більче-Золоте займає зараз п’яте місце.

Більче-Золотому вже більше п’яти століть. Перша письмова згадка про нього датована 1482 роком. Місцина ця багата не тільки на гарні краєвиди, а й архелогічні та культурні пам’ятки. Поблизу села є археологічні пам’ятки середнього та пізнього палеоліту, два поселення трипільської, голіградської, черняхівської і давньоруської культур, розкопано курганні поховання ранніх скіфів. Саме тут розташована найбільша печера Європи — підземний музей трипільської культури «Печера «Вертеба». А на високому березі Серету збереглися рештки одного з найбільших на Поділлі давньоруських городищ, оточені потрійними ровами й валами. У селі також можна відвідати Більче-Золотецький парк-пам’ятку садово-паркового мистецтва, костел-усипальницю князів Сапєгів, муровану церкву Святого Архангела Михаїла.

Усе це дає неабиякий потенціал для розвитку туризму. Та наразі тут навіть немає місця для розміщення туристів. І бізнес-план, який підготували у громаді, стосується капітального ремонту приміщення готелю.За кошти призового фонду конкурсу та співфінансування з місцевого бюджету громада планує провести капітальний ремонт приміщення готелю, який вкрай необхідний селу та сприятиме покращенню надання послуг у розвитку зеленого туризму. Зокрема, на 100 тисяч гривень хочуть закупити усе необхідне для облаштування водопостачання та водовідведення готелю. Загальна вартість проекту становить 300 тисяч гривень, а реалізувати його планують за три місяці.

Усі бажаючі можуть підтримати бізнес-проект Більче-Золотого, віддавши за нього свій голос до 17 липня. Після цього, до 31 липня члени Експертної ради з 10 сіл-півфіналістів виберуть 5, які пройдуть у III етап конкурсу — фінал. У вересні кожна з п’яти громад, яка пройшла у фінал, презентує бізнес-проект членам Експертної ради і вони оберуть переможця конкурсу.

Ольга Трач

Фото із сайту організаторів конкурсу