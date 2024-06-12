Придбання нового чи вживаного автомобіля не завжди проходить легко. Адже не кожен власник може підібрати для себе підходящий варіант по ціні та якості. Вітчизняні авто часто не задовольняють потреби замовників. А от автомобілі, які пригнані з Кореї, є саме тим прийнятним варіантом, про який можна тільки мріяти, адже у Кореї автопром працює на вищому рівні. Їх автомобілі перевершують конкурентів за якістю. Вони навіть кращі від тих, що йдуть на експорт. Тут створюються моделі з оригінальним дизайном та багатою комплектацією, завдяки чому можна отримати ексклюзивне авто за вигідною ціною.

Зростання популярності корейських брендів зумовлене також відмінним станом вживаних автомобілів. На аукціонах легко знайти машини з оригінальними деталями, які ніколи не брали участь у ДТП. Тому в Україні авто з Кореї в наявності є практично завжди.

Щоб знайти комфортний та потужний автотранспорт не тільки корейських брендів, а й інших виробників автомобільної індустрії, варто звернутися в Bex Auto. Компанія допоможе придбати автомобіль в США, Кореї, країнах Європи та доставити його до України за вигідними умовами. Особливий інтерес у пересічного покупця викликають гібридні моделі та електрокари.

Чим привабливі електромобілі?

Електромобілі завоювали світ автомобільної індустрії та серця багатьох прихильників інноваційного автотранспорту завдяки своїм численним перевагам та унікальним характеристикам. Ось декілька ключових аспектів, що роблять їх особливо привабливими:

Електромобілі не викидають шкідливі речовини в атмосферу під час руху, що робить їх екологічно чистими та допомагає зменшити забруднення повітря. Електрокари мають вищу ефективність енергоспоживання порівняно з традиційними автомобілями з двигунами внутрішнього згоряння, що дозволяє їм проїжджати більше кілометрів на одиницю електроенергії. В експлуатації електромобілі можуть бути дешевшими, оскільки вартість заряду може бути значно меншою, ніж витрати на пальне для традиційного автомобіля. Електричні авто оснащені передовими технологіями, такими як автопілот, великі екрани сенсорних дисплеїв, дистанційне управління через мобільний додаток та інші інновації, що роблять водіння більш комфортним та безпечним. Зарядні станції для електромобілів стають все більш доступними та поширеними, що дозволяє власникам електромобілів легко заряджати свої автомобілі під час подорожей.

Електромобілі в Україні – доволі популярний вид транспорту, який дозволяє і зекономити кошти завдяки відсутності витрат на пальне і відчувати себе впевнено на дорогах будь-якої складності.

Які електромобілі можливо замовити з Кореї?

З Кореї можливо замовити багато популярних марок, таких як Mitsubishi, Honda, KIA, Nissan та інших. Але, мабуть, найпопулярнішим варіантом є седан Tesla Model 3. Перше ж місце серед кросоверів зайняв Tesla Model Y.



Tesla Model Y – це компактний кросовер, що працює виключно на електроенергії, представник сегмента D. Виготовляється на заводі Tesla, що розміщений в Каліфорнії, а також на новому виробничому майданчику у Шанхаї, Китай. Незважаючи на те, що це зменшена та більш аеродинамічна версія Model X, Model Y має більше спільного з новітнім седаном Model 3. З ним в неї спільні технології, платформа, механіка та 75% компонентів.

Перші поставки Model Y в Європу розпочалися в серпні 2021 року. Ці автомобілі виготовлялися в Китаї та оснащувалися акумулятором LG M48. З лютого 2022 року доступна нова Tesla Model Y Long Range. Ця модель наразі постачається в Європу з Китаю. Tesla не вносить глобальні оновлення в свої автомобілі при зміні календарного року, як роблять це інші виробники, а поступово вдосконалює їх протягом усього процесу виготовлення. Сучасний, зручний та привабливий автомобіль можливо замовити в надійного постачальника –Bex Auto.