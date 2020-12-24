СБУ запрошує вступників на навчання у провідні вищі навчальні заклади в галузі національної безпеки

Кожен може обрати майбутню професію, але краще обрати справжнє покликання. Тож, якщо Ви вже вирішили, що мрієте служити Україні та захищати її безпеку, – вступайте до вищих навчальних закладів СБУ!

Конкурс відкритий для абітурієнтів, які мають повну загальну середню освіту.

Наші навчальні заклади:

– Національна академія Служби безпеки України (Київ);

– Інститут підготовки юридичних кадрів для СБУ (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого», Харків).

Набір на денну форму навчання на 2021 рік оголошено за спеціальностями:

«Державна безпека», спеціалізації:

– поглиблене вивчення тактико-спеціальних дисциплін (виключно із числа осіб чоловічої статі);

– поглиблене вивчення правових дисциплін (незалежно від статі);

– поглиблене вивчення іноземних мов (незалежно від статі);

«Філологія», спеціалізація:

– переклад у сфері забезпечення державної безпеки (незалежно від статі);

«Право», спеціалізація:

– правові засади діяльності СБУ, (незалежно від статі).

Заяви для вступу на навчання приймаються до 1 лютого 2021 року в УСБУ за адресою: м. Тернопіль, просп. С. Бандери, 21. Телефони для довідок: (0352) 27-94-14 та (0352) 27-93-74.