Кожен може обрати майбутню професію, але краще обрати справжнє покликання. Тож, якщо Ви вже вирішили, що мрієте служити Україні та захищати її безпеку, – вступайте до вищих навчальних закладів СБУ!
Конкурс відкритий для абітурієнтів, які мають повну загальну середню освіту.
Наші навчальні заклади:
– Національна академія Служби безпеки України (Київ);
– Інститут підготовки юридичних кадрів для СБУ (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого», Харків).
Набір на денну форму навчання на 2021 рік оголошено за спеціальностями:
«Державна безпека», спеціалізації:
– поглиблене вивчення тактико-спеціальних дисциплін (виключно із числа осіб чоловічої статі);
– поглиблене вивчення правових дисциплін (незалежно від статі);
– поглиблене вивчення іноземних мов (незалежно від статі);
«Філологія», спеціалізація:
– переклад у сфері забезпечення державної безпеки (незалежно від статі);
«Право», спеціалізація:
– правові засади діяльності СБУ, (незалежно від статі).
Заяви для вступу на навчання приймаються до 1 лютого 2021 року в УСБУ за адресою: м. Тернопіль, просп. С. Бандери, 21. Телефони для довідок: (0352) 27-94-14 та (0352) 27-93-74.
Додати свій коментар