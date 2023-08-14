Служба безпеки України запобігла контрабанді культурних цінностей до країн ЄС. За попередньою оцінкою фахівців, вартість вилучених предметів старовини на тіньовому ринку антикваріату може становити понад пів мільйона гривень.

Про це повідомляє сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області.

Слідством встановлено, що протиправну діяльність організували двоє жителів західних областей України. Вони планували незаконно перемістити через державний кордон колекцію старовинних монет, які в подальшому мали намір реалізувати іноземним колекціонерам.

Спробу прихованого вивезення раритетних цінностей через кордон правоохоронці припинили під час перетину пункту пропуску «Смільниця-Кросценко» одним із організаторів незаконного бізнесу.

У ході поглибленого огляду транспортного засобу в особистих речах ділків виявлено 372 старовинні монети, що можуть становити значну історичну та культурну цінність.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо направлення вилучених предметів на експертизу та повідомлення фігурантів про підозру.

Викриття та документування протиправної діяльності здійснювали співробітники управлінь СБУ в Тернопільській і Львівській областях у взаємодії із прикордонниками Львівського прикордонного загону та за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.