СБУ закликає тернополян бути пильними

14/02/2019 Розмір тексту:

Перед проведенням майбутніх виборів Президента України СБУ закликає жителів та гостей Тернопільщини бути уважними та обережними.

Для недопущення спроб дестабілізації громадського порядку та протидії розвідувально-підривній діяльності ворожих спецслужб, просимо громадян інформувати правоохоронців щодо наступних протиправних проявів:

– підготовку до скоєння терористичних актів, посягання на життя державного чи громадського діяча, а також суб’єктів виборчого процесу;

– факти посягань на суб’єктів виборчого процесу, виборчі штаби, окружні чи дільничні виборчі комісії;

– злочини проти виборчих прав і свобод громадянина, передбачених статтями 157-160 Кримінального кодексу України.

У разі отримання такої інформації просимо невідкладно телефонувати на номер «гарячої лінії» Управління СБУ в Тернопільській області (0352) 52-90-00, або скористатися електронно скринькою usbu_ter@ssu.gov.ua.

Уся отримана інформація буде ретельно перевірена.

Конфіденційність гарантується.

Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області