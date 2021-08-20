СБУ закликає мешканців області бути пильними під час святкування Дня Незалежності

Напередодні та під час святкування Дня Незалежності СБУ закликає громадян бути особливо пильними.

Адже у цей період традиційно посилюється ворожа пропаганда, інформаційні вкиди та фейки, зростає вірогідність диверсій, щоб дестабілізувати ситуацію у країні.

Служба безпеки України системно протидіє цим проявам. Зокрема, в останні місяці у більшості регіонів країни Служба провела низку антитерористичних навчань та відпрацювала дії із захисту стратегічно важливих об’єктів.

В Управлінні СБУ в Тернопільській області працює спеціальна гаряча лінія, куди можуть звертатися громадяни – (0352) 52-90-00, а також відповідна електронна пошта: callcenter@ssu.gov.ua.

На гарячу лінію СБУ потрібно телефонувати у випадку, якщо ви:

• маєте інформацію про наміри здійснення терористичної, диверсійної діяльності або інших протиправних дій;

• помітили підозрілих осіб, які виявляють підвищений інтерес до військових об’єктів, будівель органів державної влади, об’єктів критичної інфраструктури та місць масового перебування людей;

• побачили підозрілі транспортні засоби чи безпілотні літальні апарати поблизу стратегічних об’єктів;

• виявили підозрілі предмети чи засоби ураження у громадських місцях;

• з інших питань.

Інформація, отримана через телефон довіри СБУ, є конфіденційною і буде ретельно перевірена.

Бажаємо вам гарного відпочинку і безпечного святкування 30-ї річниці Дня Незалежності України!