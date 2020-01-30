Служба безпеки України викрила механізм масштабної фальсифікації та збуту контрафактного алкоголю у різні регіони України.

Ще наприкінці минулого року оперативники спецслужби викрили на Тернопільщині підпільну мережу із реалізації алкосурогату. Контрафакт ділки реалізовували під виглядом продукції одного із підприємств, яке припинило свою діяльність ще в 2016 році. Аналогічну схему СБУ блокувала днями також у Рівному.

Під час досудового розслідування було встановлено, що контрафакт виробляють у промислових масштабах на лікеро-горілчаному заводі у Чернігівській області. Організатори схеми продавали «лівак» із підробленими акцизними марками та без сплати до бюджету обов’язкових платежів через заклади роздрібної торгівлі по всій країні.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) Кримінального кодексу України, співробітники СБУ провели низку обшуків за місцями розташування виробничих потужностей на Чернігівщині, а також на складах у Києві та області.

Під час слідчих дій правоохоронці також виявили у столиці ще один «кустарний» цех, на якому організатори оборудки виготовляли лікери із ароматизаторів та смакових добавок, термін придатності яких скінчився торік.

Загалом у ході обшуків було вилучено майже 5 тисяч розфасованого по пляшкам контрафактного алкоголю та елементи маркування. Наразі вилучені докази протиправної діяльності зловмисників відправлено на експертизу.

Тривають слідчі дії. Перевіряються факти збуту контрафакту в інших областях. Заходи із викриття нелегального виробництва та збуту небезпечної для здоров’я та життя громадян контрафактної алкогольної продукції проводились Головним управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки, Управлінням СБ України в Тернопільській області спільно з Головним управлінням Національної поліції в Тернопільській області.