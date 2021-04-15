Служба безпеки України викрила та блокувала механізм системної корупції в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Тернопільській області.

За даними досудового слідства, начальник одного з управлінь контролюючого органу організував корупційну схему із систематичного вимагання та одержання від місцевих підприємців неправомірної вигоди за безперешкодне ввезення із закордону декоративних рослин. За можливість ведення бізнесу без штучного створення перешкод комерсанти сплачували посадовцю «відкупне» з кожної вантажівки, яка ввозила рослинну продукцію на митну територію України.

Правоохоронці затримали здирника на одній із заправних станцій обласного центру у власному автомобілі згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, відразу після отримання чиновником 8 400 гривень чергового хабара.

Наразі посадовцю повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу. Викриття протиправної діяльності проводились спільно з Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у м. Львові, за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.