На Луганщині викрито колишнього бойовика «ЛНР», котрий після розчарування в ідеології терористів, повернувся у рідне місто на контрольовану урядом України територію.

Про це повідомляють у Секторі взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області.

У межах розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України слідчі СБУ встановили, що мешканець Луганщини у лютому 2015 року через територію Російської Федерації виїхав до тимчасово окупованого Алчевська. Там він добровільно вступив до лав незаконного збройного формування терористів так званого «Окремого козачого батальйону імені «Єрмака». Після нетривалого навчання правилам поводження зі стрілецькою зброєю його разом з іншими бойовиками направили у Перевальський район для здійснення паспортного контролю на блокпості. Згодом бойовика перевели у Первомайськ, де він виконував обов’язки зв’язківця, забезпечуючи телефонний зв’язок між блокпостами та штабом терористичного угруповання «Брянка СССР».

Проте вже у липні 2015 року, усвідомивши реальний стан справ на тимчасово окупованих територіях та істинні мотиви терористів, чоловік покинув підрозділ бойовиків і повернувся у рідне місто. Він приховував від оточуючих своє минуле, намагаючись вести розмірене життя. Свою відсутність вдома понад півроку пояснював тим, що підробляв на сезонних роботах у Росії.

Наразі колишньому бойовику повідомлено про підозру в участі у терористичній організації, за що передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років.

Розслідування кримінального провадження здійснюється слідчими УСБУ в Тернопільській області під процесуальним керівництвом прокуратури Тернопільської області.

