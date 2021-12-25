Управління СБУ в Тернопільській області проводить комплексні заходи щодо охорони державної таємниці.

З початку року нейтралізовано 31 загрозу витоку секретної інформації з держустанов регіону.

За матеріалами СБУ 23 секретоносії притягнуто до відповідальності за порушення законодавства у сфері держтаємниці. Серед іншого, встановлено факти недотримання визначеного порядку поводження та зберігання закритої інформації.

Крім того, співробітники СБУ провели понад 60 експертиз режимних об’єктів, дислокованих на території області. За результатами відповідної роботи, надано 59 спецдозволів на використання носіїв секретних даних.