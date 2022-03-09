На Тернопільщині поліція та СБУ затримали активіста з Бучача Романа Довбенка через поширення в соцмережах повідомлень про російські танки і літаки.

За словами правоохоронців, інформація фейкова та не має жодних підтверджень.

Наразі Служба Безпеки України проводить перевірку щодо діяльності Романа Довбенка. Окремі свої дописи чоловік вже видалив із соціальної мережі Фейсбук.

“Нашими працівниками та СБУ запрошений один з громадських активістів. Він виставляє на своїй сторінці у мережі Фейсбук таке: “По ґрунтових дорогах в сторону Шумська, Дубна прямує 8 одиниць російської бронетехніки. Без паніки. Мусимо приймати, якщо дійдуть”. Чоловік проживає в Бучацькому районі і знає про те, що в Шумську бронетехніка?! В коментарях пише — “інформації, що дійдуть сюди немає, але рухається в нашому напрямку”. Якщо така інформація безпідставна, вона може викликати паніку. Можуть безпідставно відволікатися працівники спецслужб на такі повідомлення. Ми вже кілька разів зверталися, що у випадку наявної інформації — повідомляйте поліцію. Спецслужб на території області працює достатньо, щоб можна було перевірити. Також працює в нас тероборона, ситуаційний центр поліції. Ми перевіряли цю інформацію. Виявляється — це наша техніка йшла, наші бійці робили передислокацію не по центральних дорогах, щоб ворог не міг їх вирахувати. Як розцінювати це, зараз розбирається СБУ. Буде робити кваліфікацію таких дій”, – зазначив начальник Нацполіції області Олександр Богомол.

У поліції наголошують: у разі небезпеки повітряного удару чи військового вторгнення, населення отримає відповідну інформацію з офіційних джерел.