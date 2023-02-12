СБУ і ДБР провели обшуки на Тернопільській митниці. ФОТО

СБУ та ДБР у взаємодії з Офісом Генерального прокурора провели масштабну спецоперацію.

Наразі обшуки пройшли у Центральному апараті Державної митної служби та Волинській, Житомирській, Львівській, Тернопільській, Чернівецькій, Одеській, Київській, Рівненській і Закарпатській регіональних митницях України.

Також встановлено близько 50 суб’єктів господарської діяльності, які допомагали митникам реалізовувати тіньові схеми. Наразі їхня діяльність заблокована.

Співробітники правоохоронних органів працюють на окремих ділянках державного кордону України та у пунктах пропуску з метою припинення незаконної діяльності та ліквідації контрабандних схем.

Після завершення першочергових слідчих дій буде надана більш детальна інформація щодо вчинення корупційних правопорушень працівниками Держмитслужби та діяльності її територіальних органів, повідомляє прес-центр СБУ.