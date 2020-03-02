Майновий комплекс санаторію «Збруч», який розташований у Гусятині, на вулиці Санаторній,10з, третій раз виставили на аукціон.

Торги відбудуться у системі електронних торгів арештованим майном 12 березня. Реалізацію будівель і споруд проводить відділ примусового виконання рішень Головного управління юстиції у Тернопільській області. До майнового комплексу санаторію входять не тільки будівлі і споруди загально площею майже 11 тисяч метрів квадратних, а й дві артсведловини на правому березі Збруча. Стартова ціна цього лоту – 8 301 560 гривень.

Продати на аукціоні будівлі санаторію намагалися вже двічі. У червні 2018 року на торги було виставлено об’єкт незавершеного будівництва-будівлі спального корпусу за 18,6 мільйонів гривень. Вони не відбулися через відсутність допущених учасників торгів. У травні 2019 року на продаж виставили уже весь майновий комплекс за 9,3 мільйона гривень. Бажаючих придбати санаторій минулого року також не було.

Державне підприємство «Санаторій «Збруч» не працює з 2011 року. Раніше заклад функціонував завдяки співпраці з державними цільовими фондами. Незважаючи на найкращі цінові пропозиції, у 2011 році, санаторій не виграв конкурсні торги, які проводили Міністерство соціальної політики України, Фонд соціального захисту інвалідів, Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України. Це стало причиною призупинення фінансової діяльності підприємства та зростання заборгованості. Зараз підприємство має більше мільйона гривень боргів по зарплаті, борги зі сплати єдиного соціального внеску, податків і зборів до бюджетів різних рівнів, а також з оплати енергоносіїв, водопостачання та водовідведення. На майно та рахунки установи накладено арешт.

У Гусятинській райдержадміністрації планують створити на базі санаторію оздоровчий центр відновного лікування та реабілітації воїнів та ветеранів АТО/ООС. Звернення відповідного змісту адресували Голові Верховної Ради України Дмитру Разумкову. Наразі дане питання перебуває на розгляді Міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Оксани Коляди.

Ольга Трач