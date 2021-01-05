Майже двісті одиноких краян отримали пакунки з продуктами від благодійного фонду “Світло Реформації” у Тернополі. Благодійну акцію приурочили до Різдва.

Через пандемію COVID-19 у Тернополі потребуючих побільшало. Часто це люди похилого віку, які перебувають в зоні ризику. Їм потрібен догляд та піклування, адже навіть такі прості речі, як покупка продуктів, чи похід в аптеку за ліками не всім під силу.

«Попередній рік був непростий для кожного з нас, але є певна група людей, яким він дався набагато важче ніж іншим – одинокі люди похилого віку. Ми шукали варіанти як можна їм допомогти. Тому залучаємо волонтерів, щоб у ці святкові дні зробити щось приємне людям, про яких не дуже модно чи популярно згадувати. Ця акція має дві площини, це підтримка людей, і популяризація милосердя та волонтерства серед молоді. Сподіваємося, що це стане гарною традицією, до якої долучатимуться багато мешканців нашого міста. У переддень Різдва ми хочемо прийти до них у гості, принести продукти і подарунки, а найбільше підтримати їх духовно, поспілкуватися, зав’язати відносини і продовжити допомагати.

Окрема подяка німецькій організації «Ukraine Hilfe Lobetal”, які першими допомогли фінансово цього разу» – зазначив керівник благодійного фонду «Світло Реформації» Іван Гонтар.

Благодійну ініціативу реалізували за підтримки Тернопільського міського центру соціального обслуговування населення.