П’ятдесят відсотків обгорілого тіла – з такими ушкодженнями до лікарні госпіталізували жителя Гусятинського району.

Чоловік, 1961 року народження, намагався себе спалити у приміщенні місцевого центру зайнятості.

За попередньою інформацією поліції, потерпілий 28 вересня близько 11:45 прийшов до службовців з проханням нарахувати пенсію. Проте йому не вистачало кілька місяців до необхідного стажу роботи. Ця відповідь обурила відвідувача і він, вийшовши в коридор, облив себе бензином та підпалив.

Працівники встигли загасити чоловіка, але вогонь пошкодив близько 50 відсотків тіла. Його бригада швидкої доправила до лікарні.