З вікна четвертого поверху на вулиці Руській викинулася жителька Тернополя, 1932 року народження.

Нещастя трапилося 20 жовтня близько 11:00. Очевидці викликали швидку допомогу, але медики лише констатували смерть потерпілої, повідомляють у поліції.

За попередньою інформацією, жінка мешкала тривалий час сама, на вулицю не виходила, була, фактично, прикутою до ліжка. Їй допомагали соціальні працівники. Доглядати за бабусею з-за кордону повернулася онука. На момент нещастя її в квартирі не було. Що стало причиною самогубства, наразі не відомо, жодних записок потерпіла не залишила.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Даний факт внесений в ЄРДР згідно статті 115 ККУ з поміткою самогубство.