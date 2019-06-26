Кандидатом у народні депутати України від «Слуги народу» в одномандатному виборчому окрузі № 163 на позачергових парламентських виборах став 35-річний тернополянин Андрій Богданець.

Чому вирішив подати заявку у політсилу новообраного президента Володимира Зеленського та які програмні цілі ставить перед собою – дізнаємось у розмові з кандидатом.

– Андрію, чому вирішили йти в політику? Чим зумовлене таке рішення?

– У мене немає досвіду політичної діяльності, але є громадянська позиція та бажання до клопіткої праці. Я завжди намагався боротися з несправедливістю та ніколи не стояв осторонь важливих подій, які визначали подальший хід розвитку держави. Так, у 2004 році я був активним учасником Помаранчевої революції. Тоді мені довірили посаду куратора оцеплення Адміністрації президента. У моєму підпорядкуванні перебували 30 бригад, у кожній з яких було по 15 осіб. Ще одним вагомим досвідом у боротьбі за справедливість для мене стали події Революції Гідності та протистояння на Грушевського. Окрім цього, брав участь в антитерористичній операції в містах Слов’янськ, Дебальцеве, Курахово, Піски Донецької області. Я йду в політику, бо у мене є бажання реалізувати себе та щось змінити у своїй державі, для своїх дітей. Саме зараз прийшла та команда, з якою я споріднений духом. Зміна влади є логічною, адже попереднє керівництво зробило багато, але недостатньо. Воно йшло у європейському напрямку, а в результаті просто загрузло у корупції й довело країну до злиднів. Я звичайний тернополянин, такий як і всі мої сусіди в орендованих квартирах, набрався сміливості спробувати себе у політиці. Це міг зробити будь-хто із нас, просто українці вже так зневірилися у правді, що навіть не розглядають можливість змін на краще. Попереду ще багато навчання та вдосконалення. На відміну від олігархів, я готовий слухати виборців та представляти їхні інтереси, бо я живу поряд з ними, а не за п’ятиметровим парканом. Так, мої конкуренти на виборах – це ті, хто вже не один рік в політиці. А що вони змінили за цей час?!

– Ви – член команди нових обличь. Для більшості людей є незрозумілим процес відбору кандидатів у партію «Слуга народу». Скажіть, як знайшли саме Вас як кандидата?

– Відбір кандидатів у політичну силу «Слуга народу» був надзвичайно простим та прозорим. Свою заявку мав змогу подати будь-який громадянин України. Я заповнив необхідну форму на сайті, надіслав своє резюме та автобіографію і просто чекав на відповідь. Ніяких домовленостей, дзвінків чи, тим більше, маніпуляцій не було. Мабуть, під час відбору вирішили, що саме я є тим новим обличчям, яке може представляти партію на Тернопільщині.

– Ви, як доброволець АТО, чи обмірковували вдосконалення соціальної захищеності військовослужбовців?

– Хотілося б багато чого доповнити та змінити у цій сфері на державному рівні. Наприклад, надати гідну соціальну допомогу воїнам добровольчих батальйонів. Ці люди заслужили пільги своєю відвагою та кров’ю, а зараз їм живеться ой як нелегко. Мої побратими захищали свою державу зі зброєю в руках, а тепер не мають змоги навіть доступно придбати житло.

– Чи вдалося вже поспілкуватися з Володимиром Зеленським? Які основні цілі перед собою ставить новообраний президент?

– Прямого спілкування поки не було. Основний тезис Володимира Зеленського та партії полягає у тому, щоб будувати нову країну з новими можливостями. Ми прагнемо рішучих змін в державі та захищатимемо інтереси наших виборців. «Слуга народу» буде жорстко викорінювати корупцію, повертати українців назад з-за кордону. Але робити це треба економічним ростом. Ми будемо зацікавлювати наших спеціалістів повертись назад в Україну. Вони їхали за кордон у пошуках кращого життя, тож мусимо будувати краще життя тут.

Довідка:

Богданець Андрій Володимирович народився 13 липня 1983 року, смт. Рокитне Рокитнівського району Рівненської області. У 2006 році закінчив Тернопільський національний економічний університет, факультет комп’ютерних технологій та отримав диплом спеціаліста. З 2014 року обіймає посаду заступника генерального директора ПрАТ «Птахофабрика Тернопільська». Активний учасник Помаранчевої революції та Революції Гідності. У 2014 році вступив до лав БПСМОП «СІЧ», підпорядкованого ГУ МВС України в місті Києві. Безпосередньо брав участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. Перебував у районах проведення антитерористичної операції: в містах Слов’янськ, Дебальцеве, Курахово, учасник боїв в Піски Донецької області. Одержав статус учасника бойових дій. Представлений до нагород за військові заслуги.