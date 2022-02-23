“Саме болото”: село на Тернопільщині відрізане від цивілізації через погані дороги

Жителі села Іванківці Кременецького району скаржаться на погані дороги.

Найгірша ситуація на вулиці Садовій, кажуть місцеві. Люди переймаються, що через суцільну багнюку до них не зможе добратися навіть швидка, пишуть Тернополяни.

“Мало того, що тут немає освітлення, ви дорогу бачили? В найгіршому випадку скажіть, сюди швидка доїде? Елементарно: як дитину в садок завести?”, – розповіла у Фейсбук-спільноті Типовий Кременець одна з читачок.

Жителі села додають, що на інших вулицях ситуація не краща.

“На Ольги Платонової таке саме болото. В школу чи на роботу добратися неможливо, машини застрягають, що треба витягувати”, – коментує Світлана Сотнічук.