У Теребовлі пенсіонерка виступила проти будівництва дороги, яка має пролягати через садок.

Відчайдушна жінка навіть стала перед екскаватором, аби не дати почати роботи.

Про це повідомляє Теребовля ІІ медіацентр.

“Прямо зараз по вулиці Народицька склалась конфліктна ситуація. Згідно плану тут почали прогортати місце для дороги. Але одна із жительок пані Іванна перешкоджає цьому процесу, адже тут багато років був садок. Жінка виявляє бажання приватизувати ділянку, але згідно документів тут є дорога.

Для вирішення ситуації задіяна поліція, комунальне підприємство, представники міської ради, землевпорядники.

Жителі вулиці склали колективну заяву про те, що ця дорога тут є потрібною, тому просять прийняти усі міри для того, щоб зупинити протест жінки”, – ідеться у повідомленні.







