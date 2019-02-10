Садовий буде пропонувати Тараса Пастуха на посаду міністра оборони

09/02/2019 0
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Кандидат в президенти Андрій Садовий почав ділитися своїми планами щодо представлення своїх кандидатур на ключові посади.

“Оксану Сироїд я пропонуватиму на посаду Генерального прокурора, а Тараса Пастуха – на міністра оборони”, – написав мер Львова у Твіттері.

Нагадаємо, що Пастух у 2014 році був обраний до Верховної  Ради від Тернополя. Учасник бойових дій на Донбасі.

В 2015 році програв вибори мера Тернополя свободівцю Сергію Надалу.

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