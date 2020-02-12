Циклон «Сабіна» зумовлюватиме погодні умови на Тернопільщині найближчими днями. У регіоні ймовірні штормові вітри, а місцями пройдуть дощі з мокрим снігом.

13 лютого погоду визначатимуть атмосферні фронти циклону “Сабіна”, – повідомила синоптик Наталка Діденко. Втім, попри складні метеорологічні явища температурні показники залишатимуться плюсовими.

«Ймовірний поривчастий, місцями штормовий вітер переважно західного напрямку. Місцями пройдуть дощі та мокрий сніг. Вдень температура повітря коливатиметься від +1 до +5 градусів тепла. Волога погода переважатиме у більшості областей України».

Складні погодні умови спостерігатимуться на Тернопільщині до кінця тижня. А вже вихідними метеоситуація стабілізується. За попередніми прогнозами Укргідрометеоцентру, наступного тижня на Тернопільщину прийде потепління. Синоптики обіцяють більш теплу і сонячну погоду, температурні показники вдень підвищуватимуться до десяти градусів тепла.

Софія Романська