Слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань повідомлено про підозру заступнику начальника управління – начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області.

За версією слідства, зазначений високопосадовець перебуваючи у складі відповідної комісії щодо розпорядження конфіскованим майном, діючи за попередньою змовою групою осіб із іншими посадовими особами ГУ ДФС у Тернопільській області та зловживаючи службовим становищем, безпідставно передали приватному товариству для знищення конфісковані у власність держави спирт етиловий, алкогольні напої та скляний посуд з під них, а також умисно не виконали ухвали суду, що набрали законної сили та якими вирішено передати зазначені речові докази відповідним державним підприємствам для їх технологічної переробки із подальшим перерахуванням грошових коштів від реалізації продуктів переробки до державного бюджету.

Внаслідок неправомірних дій зазначених посадовців приватним підприємством безпідставно знищено понад 57 т спирту етилового та алкогольних напоїв, а також понад 56 тисяч одиниць скляного посуду з під алкогольних напоїв, конфіскованих у власність держави та заподіяно збитків державному бюджету.

Нагадаємо, у зазначеному кримінальному провадженні раніше іншим 6-ти посадовим особам ГУ ДФС у Тернопільській області уже повідомлено про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 382 та ч. 3 ст. 191 КК України.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.

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