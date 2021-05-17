Сьома жертва: у Польщі в лікарні померла українка, яка постраждала в аварії автобуса два місяці тому

Українка Анастасія Кочеткова з Хмельницького через два місяці після ДТП померла в лікарні Перемишля (Польща).

Вона стала сьомою жертвою дорожньої аварії, яка трапилася на початку березня, передає “Сегодня“. Відзначається, що медики боролися за життя жінки, вона навіть пішла на поправку. Причини смерті медики не повідомили.

Нагадаємо, що в Польщі 6 березня поблизу міста Кашице рейсовий автобус Познань – Херсон потрапив у ДТП. П’ять громадян України загинули, 35 отримали поранення. Автомобіль вдарився об перила на виїзді з міста, скотився з насипу і впав в канаву.

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