Сьогодні у Тернополі — матч фіналу Кубка України з футболу. Під час змагань у посиленому режимі працюватимуть поліцейські, також порядок охоронятимуть рятувальники та представники Національної гвардії.

За рішенням міського оперативного штабу боротьби з коронавірусом, матч фіналу Кубка України з футболу у Тернополі відбуватиметься з обмеженою кількістю глядачів. Зокрема, дозволили зайняти не більше 20% від загальної кількості місць на стадіоні. Вболівальники повинні дотримуватися соціальної дистанції та маскового режиму.

«Щодо проведення фінальних змагань, ми напрацювали механізм, як все буде відбуватися. Загалом в нас планується залучити 440 поліцейських, 380 працівників з Національної поліції, також будуть представники Національної гвардії. Також будуть допомагати в охороні громадського порядку працівники ДСНС. Кількість відвідувачів на стадіоні не має перевищувати 20%, як показує досвід минулих змагань, ця вимога була дещо порушена», – наголосив начальник міського відділу поліції Сергій Осадца.

У разі порушення карантинних вимог під час змагань поліціянти притягуватимуть до відповідальності.