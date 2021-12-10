Засвічення вогнів головної ялинки міста, відкриття новорічно-різдвянного ярмарку та освячення Різдвяної шопки у Тернополі відбудеться 10 грудня о 16.30.

Багато років поспіль засвічення ялинки та освячення шопки проходило 18 або 19 грудня. Та цього року створити святкову атмосферу на головній площі міста вирішили раніше.

Новорічно-різдвяний ярмарок діятиме на Театральній площі та бульварі Шевченка. У нових стилізованих та оздоблених дерев’яних будиночках продаватимуть вироби народних майстрів, святкову атрибутику та їжу. Біля ялинки також є Резиденція Святого Миколая, атракціони, там розмістили декілька фотозон і сцену. А з 14 грудня має запрацювати ковзанка і гірка для сноутюбів.

«Зимове містечко-2022» на Театральному майдані та бульварі Шевченка діятиме до 23 січня. У цей час тернополяни і гості міста зможуть відвідати різноманітні святкові заходи і розваги.

У міській раді зазначають, що новорічно-різдвяний ярмарок проводитиметься з дотриманням протиепідемічних вимог, а обов’язковою умовою для усіх учасників ярмарку є наявність вакцинації або негативного ПЛР-тесту.

Фото автора