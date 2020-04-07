7 квітня християни відзначають одне з найважливіших християнських свят – Благовіщення. Цього дня віруючі згадують благу звістку Діви Марії — про зачаття і народження нею Спасителя – Ісуса Христа.

Через карантин цього року неможливі масові урочисті богослужіння на Благовіщення, – розповідає священик УГКЦ о. Орест Малецький. Хоча храми залишатимуться відкритими для всіх охочих помолитися.

“Закликаю цього дня насамперед вникнути у зміст цього важливого свята, який полягає у тому, що Діва Марія отримала важливе повідомлення від архангела. Вона дізналася, що народить Божественне Немовля, яке невдовзі стане Спасителем світу. Архангел сказав: “Радій, благодатна, Господь з тобою. Зачнеш у лоні і породиш сина і назвеш Його Ісус. Він Сином Всевишнього назветься, а Господь дасть Йому престол Давида, батька Його. Разом з Святою Марією і ми отримуємо цю благу звістку, що знаменує Народження Спасителя світу”.

Благовіщення відзначають християнські церкви східного та західного обрядів. Цього року через карантин богослужіння відбуваються в онлайн-режимі. Хоча деякі віруючі наодинці все ж відвідують храми.

Софія Романська