Сьогодні відбудеться перша сесія міської ради нового скликання

Сьогодні о 10-й годині в Українському домі “Перемога” відбудеться перша сесія Тернопільської міської ради VIII скликання.

Про це ідеться у Постанові Тернопільської міської територіальної виборчої комісії.

Відповідно до ч. 6 ст. 283 Виборчого кодексу України, прийняття Тернопільською міською територіальною виборчою комісією рішень про реєстрацію Тернопільським міським головою Надала Сергія Віталійовича та реєстрацію депутатами Тернопільської міської ради Тернопільського району Тернопільської області:

Паньків Наталії Миколаївни,

Климчука Олега Андрійовича,

Похиляк Ольги Петрівни,

Горохівського Антона Миколайовича,

Редькви Назарія Михайловича,

Сиротюка Михайла Мирославовича,

Зіня Івана Федоровича,

Фартушняка Юрія Анатолійовича,

Гевко Галини Орестівни,

Хоркавого Віталія Володимировича,

Шморгай Олега Васильовича,

Баб’юк Марія Петрівна,

Дерецького Миколи Володимировича,

Головко Мар’яни Василівни,

Чашки Марії Теодорівни,

Шахін Ольги Анатоліївни,

Россомахи Олександра Володимировича,

Торожнюка Романа Васильовича,

Цибульського Андрія Івановича,

Ергешова Рустама Султанбековича,

Вовк Любові Ігорівни,

Різника Олега Івановича,

Ковалика Івана Ігоровича,

Сороколіта Івана Леонідовича,

Турського Ігоря Володимировича,

Овчарука Віктора Вікторовича,

Вонса Ігоря Васильовича,

Смакоуза Юрія Георгійовича,

Міська Володимира Володимировича,

Навроцького Романа Ярославовича,

Юрик Мар’яни Ігорівни,

Прокопів Ліни Анатоліївни,

Волянської Ружени Ігорівни,

Феціци Христини Миколаївни,

Смика Олександра Івановича,

Гірчака Ігоря Ярославовича,

Грицишина Андрія Антоновича,

Чванкіної Олесі Володимирівної,

Пачковської Марії Дмитрівни,

Шатарського Артура Яремовича,

Гевка Віктора Леонідовича,

Фаріончука Дениса Володимировича

є підставою для набуття повноважень, складення присяги депутатами та міським головою.