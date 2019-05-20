Новообраний Президент України Володимир Зеленський складе присягу на вірність українському народові на урочистому засіданні Верховної Ради у понеділок, 20 травня.

Початок інавгурації – о 10:00, повідомляє Укрінформ.

Як передбачає Регламент, урочисте засідання парламенту з приводу складення новообраним Президентом присяги відкриває Голова Верховної Ради, а в разі його відсутності – його перший заступник чи заступник.

Для участі в урочистому засіданні запрошуються голова Центральної виборчої комісії, голова Конституційного суду України та інші особи, списки яких голова Верховної Ради узгоджує з новообраним Президентом України та головою КСУ.

Після відкриття засідання та перед його закриттям виконується Державний Гімн України.

Після його виконання головуючий на урочистому засіданні надає слово голові Центральної виборчої комісії (у разі його відсутності – заступнику голови ЦВК) для оголошення результатів виборів Президента України.

Після цього головуючий на урочистому засіданні запрошує до трибуни голову КСУ і надає йому слово для приведення новообраного Президента до присяги.

За процедурою, новообраний Президент, поклавши руку на Конституцію України, проголошує присягу українському народові, підписує її текст і передає голові КСУ.

Регламент ВР передбачає, що після складення присяги голова КСУ оголошує про те, що новообраний Президент склав присягу українському народові, відповідно до статті 104 Конституції України, і вступив на посаду Президента України. Голова КСУ передає головуючому на урочистому засіданні Верховної Ради текст присяги українському народові, підписаний новообраним Президентом України.

За Регламентом, голова ЦВК вручає новообраному Президентові України посвідчення Президента України, а голова КСУ – офіційні символи влади Президента України.

Процедурою передбачено звернення Президента до українського народу з трибуни Верховної Ради.

У день цього урочистого засідання Верховна Рада не розглядає інших питань.

Прес-служба Зеленського раніше повідомила, що для представників ЗМІ буде облаштовано медіа-зону на площі перед Верховною Радою для висвітлення процедури інавгурації.

За даними Міністерства закордонних справ, на церемонії інавгурації новобраного Президента України Зеленського будуть присутні близько 60 іноземних гостей.

Серед них – 5 президентів: Латвії, Литви, Естонії, Грузії, Угорщини; віце-президент Туреччини, прем‘єр-міністр Молдови, глава парламенту Азербайджану; 4 віце-прем’єри: Білорусі, Румунії, Словаччини, Болгарії; 4 міністри: від США – енергетики, від Канади – оборони, від Франції – з питань Європи, від Польщі – глава МЗС.

Європейський Союз на церемонії інавгурації представлятиме віце-президент Європейської Комісії Марош Шефчович, НАТО – помічник Генерального секретаря Альянсу, посол Алехандро Алваргонзалес. До складу делегації США на чолі з міністром енергетики Ріком Перрі увійшли також спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер, посол США в ЄС Гордон Сондланд, директор департаменту Європейських справ у Раді нацбезпеки США Олександр Відман, та виконувач обов’язки голови дипломатичної місії США в Україні Джозеф Пеннінгтон.

Від ФРН на інавгурації буде присутній колишній федеральний президент Кристіан Вульфф.

Чеську Республіку представить Голова Сенату (верхньої палати) Парламенту Ярослав Кубера, Велику Британію – міністр у справах Співдружності і ООН лорд Тарік Ахмад.

Уряд Японії відправив на інавгурацію спеціального посланника прем’єр-міністра Японії Кійохіко Тояма.

Очікується, що після інавгурації в парламенті Зеленський візьме участь у церемонії представлення командувачів видами Збройних Сил України та церемонії підняття Державного прапора України.

Потім Президент і його дружина Олена Зеленська привітають глав іноземних делегацій. Після чого Зеленський побуває на прийомі для глав іноземних делегацій.

У другій половині дня понеділка у Зеленського заплановано двосторонні зустрічі з главами іноземних делегацій в Адміністрації Президента України.

Зеленський був обраний Президентом України на чергових виборах 21 квітня 2019 року, за нього проголосували 73,22% виборців.