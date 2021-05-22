Про біду Юлії і Володимира Антонишин знає чимало людей, у їхнього синочка Максимка наприкінці минулого року діагностували спінальну м’язову атрофію 2 типу.
Для лікування генетичної недуги потрібно зібрати 2 мільйони 300 тисяч доларів. Для сім’ї це непідйомна сума, але батьки не здаються та шукають різні шляхи, щоб назбирати кошти, пише Галас.
– Ми, щоб зібрати якомога більше коштів, відкрили цю благодійну крамничку для нашого Максимчика, для допомоги, для швидкого збору коштів. Тут є різноманіття товару — все, що може пригодиться для дому, для краси, одяг дитячий, дорослий. Тут є речі як нові, так і вживані, але вони в хорошому стані. Ціни ми ставимо оптимальні, щоб люди могли собі дозволити купити, адже для нас кожна копійка важлива, — ділиться Юлія Антонишин, мама Максимка.
Благодійний магазин знаходиться на вулиці Тарнавського,5. У крамницю можна приходити не тільки купувати речі, а й приносити щось для продажу. Також зробити добру справу можна, пожертвувавши кошти у скриньку.
– Такий соціальний магазин у Тернополі для допомоги Максимкові — це дуже хороший приклад небайдужості тернополян. Але один магазин на цілий Тернопіль замало, було б дуже добре, якщо би знайшлись меценати, благодійники, які змогли би надати приміщення у центрі Тернополя на таку крамницю, щоб більше людей дізнавалися, могли приходити,— розповідає Любов Вовк, виконавча директорка благодійного фонду «Покрова».
Сьогодні хлопчику рік і шість місяців, а необхідну суму потрібно зібрати до того моменту, коли йому виповниться два роки. Тому часу залишилось зовсім мало, а з необхідної суми зібрали лише 9%.
Також волонтери закликають тернополян прийти у суботу, 22 травня, на територію Свято-Троїцького духовного центру, що на проспекті Злуки, 28а, де відбудеться благодійний ярмарок. Зібрані кошти передадуть батькам хворих на СМА дітей з Тернопільщини.
Для жителів України:
MONOBANK
4441 1144 2309 9561
АНТОНИШИН ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ (Тато)
ПРИВАТБАНК
5168 7573 3253 5584
АНТОНИШИН ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА (Мама)
АЛЬФА-БАНК
5355 5711 0893 7020
АНТОНИШИН ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА (Мама)
Для жителів інших країн:
ПРИВАТБАНК (ДОЛАРОВА)
(USD) 4149 4991 4629 2949
IBAN:UA 2630 5299 0000 0262 0989 4706 080
SWIFT CODE: PBANUA2X
ANTONYSHYN VOLODYMYR (Тато)
ПРИВАТБАНК (ДОЛАРОВА)
(USD)5168 7451 0288 6956
IBAN:UA 2930 5299 0000 0262 0189 5250 856
SWIFT CODE: PBANUA2X
ANTONYSHYN YULIIA (Мама)
ПРИВАТБАНК (ЄВРО)
(EUR) 4149 4991 4629 2931
IBAN:UA 3430 5299 0000 0262 0489 4706 397
SWIFT CODE: PBANUA2X
ANTONYSHYN VOLODYMYR (Тато)
Сбербанк (Для жителей РФ)
(RUB) 4276 4000 8291 2263
NiKOLAY KOMISARCHUK (Дядя Максима)
PAYPAL: kachunvita@gmail.com
MONEY GRAM: ANTONYSHYN YULIA (Ukrain) ( Не забудьте повідомити номер переказу)
https://gofund.me/49245465
На території Великої Британії отримувач допомоги для Максима:
Olha Oleksiv
Barclays Bank
Sort code 20-95-61
Acc. Number 70680648
Reference (призначення платежу DonationMaxim)
Paypal (£) olya.oleksiv09@gmail.com
Reference: Donations Maxim
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