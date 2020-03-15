Благодійний розпродаж одягу організовують у Тернополі. Жителі міста зможуть поповнити гардероб якісними речами за низькими цінами, а виручені кошти спрямують на потреби безпритульних тварин.

Продаватимуть одяг в обласному центрі в неділю з 12 до 17.00, – розповідає зоозахисниця Людмила Чеховська. Ярмарок проходитиме в одному із закладів громадського харчування.

«15 березня відбудеться наш благодійний розпродаж одягу для допомоги безпритульним тваринам у дружній та затишній атмосфері Koza Bar (бульвар Т. Шевченка, 23). Для Вас це можливість поповнити свій гардероб якісним одягом за низькими цінами, для нас це дуже важлива допомога нашим підопічним чотирилапим, адже усі виручені з продажу кошти будуть спрямовані на їхні потреби! Тож запрошуємо Вас на приємний і милосердний шопінг з 12 до 17 години».

Додамо, у Тернополі залишається невирішеним питання щодо створення притулку для тварин. Опікуються бездомними чотирилапими волонтери, зоозахисники, інші небайдужі люди.

Софія Романська