З нагоди Міжнародного дня захисту дітей у Тернополі відбудеться велопробіг, організовує який державна служба з надзвичайних ситуацій в області.

Відтак на велосипеди пересядуть рятувальники та ветерани пожежно-рятувальної служби. Долучитися до дійства можуть всі охочі.

Стартуватимуть велосипедисти опівдні на вулиці Лесі України. Далі колона рухатиметься центральними вулицями Тернополя, – повідомив координатор дійства Юрій Григорович. Охочим долучитися до велопробігу варто попередньо зареєструватися.

«31 травня відбудеться велопробіг, приурочений до Міжнародного дня захисту дітей. На захід запрошуються працівники ДСНС, члени їх сімей та друзі, а також ветерани і пенсіонери пожежно-рятувальної служби. Старт велопробігу о 12:00 з території управління ДСНС України у Тернопільській області (вул. Л.Українки, 6). Нагадуємо, що учасникам велопробігу бажано мати при собі зручний одяг, справний велосипед та велошолом».

Софія Романська