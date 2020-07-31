У загальноосвітніх навчальних закладах Тернопільської громади відбудеться вручення атестатів та пройде загальноміське свято «Випускник 2020».

Умови та час проведення урочистостої ходи:

– Обов’язкове дотримання маскового режиму;

– Учасники ходи при собі повинні мати антисептичні засоби. Також антисептики будуть розміщені при вході на стадіон;

– Шикування колони випускників повинно бути із забезпеченням дотримання дистанції не менше 4,5 м між класами однієї школи і 6 м між випускниками різних шкіл. Між учнями дотримання дистанції 1,5 м.;

– Рух колони випускників через центр міста до головного міського стадіону відбудеться з 15:30-17:00 годин;

– Проведення урочистої частини загальноміського свята на Центральному стадіоні Тернополя, вручення атестатів, грамот і нагород триватиме в проміжку з 17:00-18:00 години.

На час проведення свята буде заборонено проїзд вулицею Руською та проспектом Степана Бандери.

Зміни у громадському транспорті

З 15.30 год. до 16.00 год., рух автобусів:

– Від вулиці Руська у напрямку житлового масиву «Дружба» спрямовується вулицями Шашкевича, Живова – у напрямку дамби Тернопільського ставу;

– Від дамби Тернопільського ставу у напрямку житлових масивів «Східний» та «Сонячний» спрямовується вулицею Танцорова, через площу Героїв Євромайдану, вулицею Патріарха Мстислава.

З 15.30 год. до 16.00 год., рух тролейбусів:

– Від житлових масивів «Сонячний» та «Східний» у напрямку житлового масиву «Дружба» (маршрути №2, 3, 5, 11), скорочується до центру міста із розворотом через вулиці Кн. Острозького, Пирогова, Гоголя).

– Від дамби Тернопільського ставу у напрямку житлових масивів «Східний» та «Сонячний» спрямовується вулицями Танцорова, Живова, Кн. Острозького, Пирогова, Гоголя.

Із 16.00 год. до орієнтовно 17.00 год. рух громадського транспорту вулицею Руська та проспектом Степана Бандери (від вулиці Татарська до вулиці Клінічна) призупиняється. Під час ходи рух громадського транспорту буде відновлюватись по мірі відкриття вулиць, де проходять конкретні маршрути громадського транспорту.

Нагадаємо, що працівники закладів загальної середньої освіти, випускники, їх батьки, рідні, близькі повинні ознайомитись з тимчасовими рекомендаціями щодо організації протиепідемічних заходів під час проведення свята «Випускник – 2020», урочистої ходи, випускних вечорів та підготовки до них на період карантину у зв’язку з поширенням COVID-19 (рекомендації доступні за посиланням)