З метою належного санітарного стану на території Тернопільської громади 27-31 березня та 3-7 квітня 2023 року при сприятливих погодних умовах заплановано загальноміську толоку.

У заходах із впорядкування зелених зон, прибудинкових, прилеглих та закріплених територій візьмуть участь підприємства, які виконують роботи з утримання житлових будинків та прибудинкових територій, ОСББ, ЖБК, СК, ОСН-БК, комунальні підприємства, заклади освіти, охорони здоров’я, культури та мистецтв, суб’єкти господарювання, громадські організації та мешканці міста.

Під час екологічної акції заплановано провести впорядкування територій, зелених зон, ремонту та висадження нових зелених насаджень як в межах Тернополя, так і в інших населених пунктах громади.

Усі охочі долучитися до загальноміських толок можуть звертатися в управління житлово-комунального господарства благоустрою та екології за адресою вул. Миколая Коперника, 1 або за телефоном (0352) 52-58-48.