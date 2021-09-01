Сьогодні у Тернопільській громаді сядуть за парти понад три тисячі першокласників. ВІДЕО

В Україні, як і в інших державах триває карантин, тому навчатись учні будуть із врахуванням певних особливостей. Для цього у Міністерстві освіти і науки розробили спеціальні роз’яснення щодо навчального року 2021-2022.

Зокрема, перший урок рекомендовано присвятити відзначенню 30-ї річниці незалежності України. Обов’язковим є і дотримання протиепідемічних заходів та осучаснення системи шкільного харчування.

Так, у тернопільській школі №24 через карантин до святкової лінійки долучаться не усі. Директор Ігор Каразія зазначив, що такі вимоги часу, тому присутніми будуть лише певні категорії школярів – першокласників та випускників, дев’ятикласників і п’ятикласників.

За його словами, у закладі навчатимуться 1700 учнів тому, щоб навчання було безпечним, діти будуть закріплення за певним класним приміщення. Переходитимуть лише вчителі. Стосовно харчування, то заклад став учасником проєкту “Спроможна школа”, в рамках якого їм виділять кошти на нове обладнання для їдальні.

За словами начальниці управління освіти і науки Тернопільської міської ради Ольги Похиляк, у цьому навчальному році за парти сяде 3100 першокласників.