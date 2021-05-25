Зовнішнє незалежне оцінювання з німецької, іспанської та французької мов склали тернопільські абітурієнти. Тестування обійшлося без порушень, однак на іспит не прийшла третина зареєстрованих абітурієнтів.
На ЗНО з німецької, французької та іспанської мов зареєструвалося найменше учасників. Відтак вони складали іспит на одному пункті тестування — у школі-ліцеї №21.
“На німецьку мову зареєструвалося 65 учасників, взяла участь у тестуванні 51 особа. На ЗНО з французької ми мали 5 зареєстрованих, на іспит прийшло 4 осіб, а з іспанської мови складав іспит лише 1 абітурієнт, 4 зареєструвалося. До тестування були допущені всі учасники, які прийшли. Під час ЗНО з цих мов порушень виявлено не було”, – зазначив відповідальний за організацію ЗНО в області Юрій Шайнюк.
У вівторок, 25 травня, основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання продовжиться тестуванням з англійської мови. Тест є досить популярним серед учасників тестування. До участі в Україні зареєстровано понад 146 тисяч осіб. Іспит розпочнеться об 11 годині. Тест зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови в 2021 році складається з 59 завдань п’ятьох форм, на виконання яких учасникам буде відведено 150 хвилин. Максимальна кількість тестових балів, яку зможе отримати учасник тестування, правильно виконавши всі завдання тесту, дорівнює 72 балам.
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