Сьогодні проведуть в останню путь громадського активіста Назарія Лиса

Помер відомий активіст Назарій Лис. Серце чоловіка зупинилося на 28-му році життя.

Про смерть тернополянина стало відомо 21 грудня. Сумну звістку у соцмережі повідомила дружина Ірина Лис, передає Файне місто.

Попередньо відомо, що 7 листопада чоловік потрапив у ДТП. У результаті автопригоди отримав важкі травми. У стані коми його госпіталізували.

Назарій Лис був одружений. Пара відгуляла весілля у жовтні цього року. Чоловік займав активну громадську позицію. Був учасником тернопільської молодіжної організації “Самопоміч”, а згодом долучився до складу тернопільського осередку “Української Галицької партії”.

Похорон відбудеться сьогодні, 22 грудня, о 12-й годині.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Назарія Лиса з приводу непоправної втрати.