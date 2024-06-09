Сьогодні світло вимкнуть лише на годину і тільки двом чергам споживачів

Сьогодні, 9 червня, електроенергію на Тернопільщині вимикатимуть лише увечері і не всім споживачам.

Про це повідомили в АТ “Тернопільобленерго”.

Енергетики скорегували черговість вимкнення черг споживачів, щоб вимкнення були рівномірними. Відтак, з 20-ї до 21-ї години без електропостачання будуть споживачі 5-ї черги. З 21-ї до 22-ї – 1-ї черги.

Для кожної черги споживачів вимкнення будуть тривалістю до години.

“Дякуємо споживачам за розуміння ситуації та ощадливе використання електроенергії!”, – звертаються енергетики.