У Страсний четвер у Богослужінні згадуються чотири важливі події з життя Христа Спасителя: Тайна вечеря, на якій Господь встановив новозавітнє Таїнство Євхаристії.

Господь Ісус Христос уклав Новий Заповіт між Богом і людьми ціною Власної Крові.

Цього дня у храмі служать Літургію св. Василя Великого, а єпископи вмивають ноги 12 священнослужителям, як це вчинив Ісус Христос дві тисячі років тому своїм учням на знак глибокого смирення і любові до них, а також як повчання всім християнам не шукати влади один над одним, а слугувати один одному.

Ввечері у Великий Четвер служиться Утреня Великої П’ятниці або як її ще називають Утреня Страстей – одне із найкращих богослужінь в Літургійному році. Дванадцять євангельських читань під час цього богослужіння пригадують нам Страсті Господа від молитви у Гетсиманському саді до покладення Його тіла в гріб.

Страсний четвер також називають чистим четвергом, бо з цього дня починаються особливі приготування до святкування Пасхи — віруючі очищають житло від бруду, а також починають пекти паски та фарбувати великодні крашанки. Цього дня звершується єпископами освячення мира.

Джерело: RISU