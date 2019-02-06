Сьогодні стартувала реєстрація учасників ЗНО

05/02/2019 Розмір тексту:

5 лютого розпочалася реєстрація абітурієнтів для основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання. Відтак для участі в ЗНО-2019 потрібно зареєструватися з 5-го по 18-те березня. В Українському центрі оцінювання якості освіти очікують, що загалом в Україні зареєструється понад триста тисяч абітурієнтів.

Як розповів відповідальний за організацію ЗНО на Тернопільщині Юрій Шайнюк, випускники шкіл, студенти професійно-технічних закладів і коледжів реєструватимуться у своєму закладі освіти.

«Випускники минулих років зможуть зареєструватися самостійно і надіслати комплект реєстраційних документів до відповідного регіонального центру. Підтвердженням факту реєстрації для участі в зовнішньому оцінюванні буде сертифікат, який буде надіслано в індивідуальному конверті разом із реєстраційним повідомленням учасника зовнішнього незалежного оцінювання та інформаційним бюлетенем «Зовнішнє незалежне оцінювання. 2019 рік». Індивідуальні конверти особам, які проходять ДПА у формі ЗНО надсилаються за адресою навчального закладу, іншим особам – за адресою, вказаною в реєстраційній картці».

Зареєструватися для участі в ЗНО-2019 можуть і діти з інвалідністю. Для них підготовлені тести зі шрифтом Брайля. Внести зміни у реєстрацію на ЗНО-2019 можна до 25-го березня. А розпочнеться основне тестування у цьому році 21 травня іспитом з математики.

Софія Романська