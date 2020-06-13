Вихідними на Тернопільщині зберігатиметься висока ймовірність дощів.

За прогнозами Укргідрометеоцентру, місцями у регіоні можливі сильні грози, шквали, град, громовиця. Температурні показники частково знизяться.

У суботу температура повітря ще зберігатиметься високою. Вдень стовпчики термометрів сягатимуть 29 градусів вище нуля, а у неділю синоптики передбачають більш комфортну погоду.

“13-14 червня йтимуть періодичні дощі та гримітимуть грози. Лише потужний антициклон Thomas та область підвищеного атмосферного тиску над Середземномор`ям організують суху погоду у сферах свого впливу. У суботу західні дощі вже посунуться поступово далі нашою територією, а в неділю нестійка атмосфера охопить більшість українських областей. Враховуючи значні контрасти – перед північним фронтом +30 +36 градусів, а за фронтом +20 +25 градусів – у зонах дощів гримітимуть грози, можуть локально миттєво виникати сильні зливи, шквали, град і навіть є ймовірність смерчів. Хоча завтра, 13-го червня, спека ще втримається, проте вже в неділю очікується комфортне зниження температури повітря. 13-го червня на Заході передбачається 25 +29 градусів. 14-го червня вдень вже +23”, – розповідає синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, наступного тижня на Тернопільщині частково похолоднішає. Загалом у регіоні передбачають комфортні температурні показники.

Софія Романська