Сьогодні розпочався Великий піст. Триватиме він аж до 18 квітня.

У цей період християни східного обряду дотримуються певної дієти та особливих правил.

Закінчиться Великий піст Великоднем, який 2020 року припадає на 19 квітня, повідомляє ТСН.

Великий піст є найголовнішим та найсуворішим у році для вірян. Головною особливістю посту є утримання від їжі та розваг. Цим постом у церкві згадують 40-денний піст Ісуса, а за тиждень перед Великоднем, який називають Страсним, згадують його страждання, після яких сталося воскресіння.

У Великий піст не можна їсти м’ясо, м’ясні продукти, а також яйця та інші молочні продукти. Також у багато днів посту заборонено вживати і рибу та варену їжу. У понеділок, середу та п’ятницю для вірян встановлене сухоїдіння: хліб, сирі овочі, фрукти, зелень, горіхи та сухофрукти. Водночас у вівторок та четвер можна їсти гарячі страви, але без олії. У вихідні (суботу та неділю) можна вживати їжу із рослинним маслом, а також випити вина. Алкоголь також заборонений під час посту.

Також протягом 40-денного посту існують і особливі дати:

7 квітня – Благовіщення Пресвятої Богородиці, можна їсти гарячу їжу, вино і рибу

11 квітня – Лазарева субота, також дозволено вживати рибну ікру

12 квітня – Вербна неділя, можна їсти рибу

17 квітня – Страсна п’ятниця, нічого не можна їсти

У церквах завжди радять готуватися до посту за тиждень до його початку та виключати із раціону ті продукти, які заборонені під час нього. Також там зазначають, що не рекомендують дотримуватися такої дієти хворим, дітям, літнім людям та вагітним жінкам. Перед постом варто обов’язково проконсультуватися із лікарем.

Головною метою посту церква називає очищення – як духовне, так і фізичне. Великий піст готує вірян до святкування одного із головних релігійних свят – Великодня.