Сьогодні розпочався Великий піст

11/03/2019 Розмір тексту:

Піст триватиме з 11 березня до 28 квітня – Світлого Христового Воскресіння.

Всього християни дотримуються чотирьох постів: Пилипового (40-денний піст перед Святом Різдва), Великого, Петрового (присвяченого святим рівноапостольним Петру і Павлу) та Успенського (двотижневий піст у серпні на честь Успіння Пресвятої Богородиці), пише “Укрінформ”.

Найважливішим і найсуворішим у цій ієрархії є Великий піст, що передує найбільшому християнському Святу – Великодню.

Вважається, що під час цього посту забороняється вживання м’яса, молока, яєць і риби. Послаблення буває тільки на великі свята – Благовіщення Пресвятої Богородиці (7 квітня) та на Лазареву суботу. Не дотримуватися посту дозволяється дітям, вагітним жінкам і хворим.

У цей час господиня мала готовати їжу пісну, але поживну: наприклад борщі, капусняки, горохові супи, заправлені олією, а також різні пиріжки, солодкі паляниці з маком і медом. Дехто взагалі відмовлявся вживати в окремі дні будь-яку їжу, навіть воду, а від Чистого четверга і до Великодня голодували три дні поспіль.

Утім, окрім обмеження в їжі Великий піст символізує початок духовної боротьби з гріхами та злими намірами через покаяння, молитви та добрі вчинки. Важливішим вважається духовний піст, що мав очистити людину від грішних думок й підготувати до зустрічі Великодня – світлого Христового Воскресіння.

Так повелося, що на час посту все повинно мати скромний вигляд. Тому українські жінки ховали подалі в скрині яскравий одяг, прикраси, а чоловіки-курці (навіть найзатятіші) клали люльку і тютюн на полицю й не доторкалися до курива впродовж посту. Заборонені були на цей час статеві взаємини, веселощі й забави.

Вельми популярним було в давнину під час посту давати якусь обітницю й суворо її дотримуватися.