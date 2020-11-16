Сьогодні проведуть в останню путь колишнього народного депутата Володимира Колінця

Як ми повідомляли, на 71-му році життя помер народний депутат України першого скликання Володимир Колінець.

Нагадаємо, Володимир Колінець — український громадсько-політичний діяч, публіцист, літературознавець, педагог. Народний депутат України першого скликання, депутат Тернопільської міської ради (1990), депутат Тернопільської обласної ради другого скликання (1994). Член Тернопільської міської громадської організації “Інститут національного відродження імені Ігоря Герети”. Асистент, старший викладач історії давньої української та зарубіжної літератури Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Доцент кафедри менеджменту освіти Тернопільського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Прощання з Володимиром Колінцем відбудеться в понеділок, 16 листопада, о 12:00 годині в “Домі печалі”. Поховають його на Микулинецькому цвинтарі.