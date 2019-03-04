Сьогодні похоронять начальника відділу освіти, котрий загинув у страшній аварії

04/03/2019 0
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Тернопіль прощається з освітянином Мирославом Дишкантом, який загинув у ДТП біля Тернополя.

Нагадаємо, чоловік вчителював у селі Великі Гаї, згодом був викладачем у ТНЕУ. Очолював відділ освіти Великогаївської ОТГ.

Поховають Мирослава Дишканта сьогодні. Похорон почнеться об 11.00, повідомляє Доба.

— Для нас з Ігором ти був не просто Татом, а й Другом. Саме такі стосунки я б хотіла мати зі своїми майбутніми дітьми. Ми тебе любили і дуже любимо… Ми пишаємось, що Ти — наш Тато. Спочивай з Богом, — пише дочка загиблого Ольга Дишкант.

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