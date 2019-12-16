Сьогодні у Тернополі проведуть в останню путь головного лікаря перинатального центру “Мати і дитина” Віктора Куценка. Його поховають на Микулинецькому кладовищі. Скорботна церемонія розпочнеться о 12-й годині.

Про це повідомляють в Управлінні охорони здоров’я ОДА.

Народився Віктор Куценко 31 липня 1959 року у Тернополі.

В 1982 році закінчив Тернопільський державний медичний інститут за спеціальністю «Лікувальна справа».

Все своє свідоме життя присвятив медицині: з 1986 по 1998 рік працював лікарем акушером-гінекологом Тернопільського клінічного пологового будинку, з лютого посерпень 1998 року – завідуючим фізіологічним відділенням. З 1998 по 2003 рік – головний спеціаліст акушер-гінеколог управління охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації.

З 2003 по 2008 рік – головний лікар Тернопільського міського комунального пологового будинку.

Одинадцять років очолював провідний медичний заклад Тернопільщини Тернопільський обласний клінічний перинатальний центр “Мати і дитина”

За час роботи в охороні здоров’я врятував тисячі життів немовлят.

Будучи здібним організатором охорони здоров’я, неодноразово був в складі комісії МОЗ України по перевірках роботи служби охорони материнства та дитинства.

За високі показники в роботі Віктора Куценка нагороджено численними грамотами Тернопільських облдержадміністрації та облради.

В 2006 році нагороджений Почесною грамотою Міністерства охорони здоров’я України.