25 березня – останній день для зміни місця голосування.

Цим правом уже скористалося майже 200 тисяч українців, з них – понад 45 тисяч жителі Луганської і Донецької областей, – повідомила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук. За її словами, кількість тих, хто ще змінить місце голосування збільшиться. Оскільки останній день для реалізації такого права – 25 березня.

У Тернополі більше тисячі громадян звернулися до відділу ведення державного реєстру виборців щодо зміни місця голосування. Як повідомила начальниця цього відділу Ірина Бурда, найбільше охочих змінити місце голосування було останніми днями. Відтак відділ працював і в суботу. Сьогодні завершать опрацьовувати звернення.

«Цими днями можна сказати, що був великий ажіотаж. Адже ми приймали по триста звернень. 25-го березня буде опрацьовувати заяви. Оскільки потрібно встигнути зробити це до 21.00», – зазначила пані Ірина.

Нагадаємо, українці обиратимуть нового Президента уже наступної неділі 31 березня.

Софія Романська