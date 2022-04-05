Сьогодні останній день, коли можна подати заяви на компенсацію витрат через проживання переселенців

З 1 по 5 квітня на Тернопільщині приймають заяви на відшкодування витрат за комунальні послуги від власників житла, які надали безкоштовний прихисток внутрішньо переміщеним особам.

Про це повідомила начальниця управління ЖКГ та енергозбереження області Софія Близнюк. Після того, як органи місцевого самоврядування зберуть та подадуть до військової адміністрації відповідні розрахунки, узагальнені заяви будуть передані для відшкодування до Мінрегіону.

Заяви на отримання компенсації за березень прийматимуть лише до 5 квітня. Щоб отримати компенсацію за комунальні послуги необхідно внести відомості про житло на сайт «Прихисток» prykhystok.in.ua. Це потрібно зробити не пізніше наступного дня після поселення переселенців, а також інформувати, якщо кількість мешканців змінилася або вони виїхали.

«По 5 квітня органи місцевого самоврядування приймають заяви від мешканців, власників житла, які прийняли в себе безкоштовно внутрішньо переміщених осіб. Хочеться звернутися до мешканців, які планують звертатися за компенсацією, що останній день компенсації буде 5 квітня. Після 5 квітня заяви на компенсацію за березень прийматися не будуть. Ми будемо узагальнювати ці реєстри, подавати до Мінрегіону, до 12 квітня ми будемо розуміти, яка кількість власників житла звернулася за компенсацією. Щоб подати на відшкодування, власнику житла потрібно прийти і написати заяву. Дні будуть рахуватися з моменту написання заяви власником житла, але не скоріше, ніж внутрішньо переміщена особа отримала статус», – зазначила Софія Близнюк.

Аналогічні компенсації виплачуватимуть також і в квітні. Щоб отримати їх, переселенці повинні отримати статус внутрішньо переміщених осіб.