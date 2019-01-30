“Сьогодні нам вдвічі болючіше згадувати події під Крутами, адже у цю хвилину наші сучасники продовжують ризикувати життям заради незалежності держави”, – Віктор Овчарук

Голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук нагадав громадянам, що цей бій під Крутами є символом героїзму та самопожертви молодого покоління в боротьбі за незалежність. На думку очільника Тернопільщини, бій за незалежність українського народу ще не закінчився, адже наші сучасники продовжують виборювати це право на сході країни.

– Сьогодні нам вдвічі болючіше згадувати ці події, адже ми не лише вшановуємо пам’ять загиблих тоді юнаків-добровольців, а й поминаємо наших сучасників, молимося за тих, хто в цю хвилину ризикує власним життям заради незалежності держави. І, якщо ми не в змозі змінити те, що відбувалось більше століття тому, то ми цілком відповідальні за життя співвітчизників, які захищають нас сьогодні. Лише від нашого вибору залежить те, яким шляхом піде країна, чи не буде масштабна жертва попередніх років марною, чи буде процес утвердження України як сильної незалежної європейської держави незворотнім, – наголосив Віктор Овчарук.

Також голова обласної ради закликає шанувати пам’ять про усіх наших Героїв, молитися за тих, хто поклав свої життя на жертовник свободи та незалежності України, адже їхній подвиг – безсмертний.

– «Солодко і гарно вмерли за Вітчизну…», – саме цими словами розпочав свою промову Михайло Грушевський на похоронах учасників бою під Крутами. Саме цей вчинок молодих українських хлопців змусив негайно зняти російську символіку із будинку Центральної Ради. Саме ця подія, попри її трагічність, стала прообразом мужності та відважності українського народу. Трагічний 5-годинний бій між 4-тисячним підрозділом російської Червоної гвардії під проводом Муравйова та в рази меншим загоном із київських курсантів і козаків “Вільного козацтва” відіграв важливу роль у нашій історії. Поклавши своє життя, юнаки все ж виконали поставлене перед ними завдання – затримали наступ російських військ на кілька днів, які стали вирішальними для української дипломатії. Велика трагедія стала зерном зародження незалежної держави, – зазначив Віктор Овчарук.