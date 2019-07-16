16 липня в Україні набрав чинності закон про державну мову.

Це сталося через два місяці після опублікування його в офіційній пресі, повідомляє Радіо Свобода.

Закон, що має назву «Про забезпечення функціонування української мови як державної», гарантує позиції української мови у державному управлінні, сфері послуг, освіті й медіа. Він також передбачає відповідальність посадовців за незнання мови. Втім ця норма діятиме лише через три роки від дати ухвалення закону.

При цьому закон не обмежує приватного спілкування всіма мовами та вільного вживання мов національних меншин, заявляють його співавтори в уряді та парламенті.

Верховна Рада України 25 квітня 278 голосами ухвалила закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Перед тим депутати кілька тижнів розглядали понад дві тисячі правок, внесених до закону. Президент України 15 травня підписав закон про функціонування української мови як державної. Наступного дня закон був опублікований в офіційній пресі. Датою набрання чинності закону, за винятком окремих положень, є 16 липня 2019 року.